Primo appuntamento dell’estate con gli stabilimenti balneari con un occhio al meteo e uno al portafoglio. Saranno aperti da domani lidi e spiagge attrezzate pugliesi così come stabilito dalla ordinanza balneare firmata in Regione nelle scorse settimane. Un’overture in grande stile che coincide con il ponte della Festa della Repubblica, una tre giorni che lascia prevedere numeri importanti per l’industria turistica regionale. Ma sulla partenza incidono due importanti variabili, il meteo e i rincari dei servizi offerti in spiaggia. L’instabilità meteorologica tipica di queste ultime settimane, che almeno nella giornata odierna lascia aperta la possibilità di acquazzoni e temporali, potrebbe in qualche modo condizionare la corsa verso il litorale di chi pure attende con impazienza il primo bagno in mare, la tintarella al sole di giugno e la possibilità di trascorrere qualche ora di meritato relax.

Un “nemico”, il cattivo tempo, che fa il paio con l’aumento dei prezzi nei servizi turistico ricettivi che pare inevitabile per l’estate 2023. In Puglia così come nel resto d’Italia. Viaggiando per il Belpaese, mettendo a confronto i dati dell’estate dell’anno scorso con quella che si appresta a partire i dati elaborati da diversi studi condotti da associazioni di consumatori o enti terzi, l’aumento dei costi cui dovranno fare fronte turisti e vacanzieri affezionati alla vacanza negli stabilimenti attrezzati appare evidente. L’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori rimarca come, ad esempio, il costo medio per un ombrellone sia cresciuto del 16%, molto meno del 42% in più toccato dalla sdraio in riva il mare. Se cala il prezzo del lettino, -16%, - 9% segna l’abbonamento medio mensile comprensivo di ombrellone, lettino e sdraio; aumenta del 12% quello similare giornaliero, così come cresce del 29% lo stagionale che raggiunge i 2100 euro. In un quadro generalizzato le località balneari pugliesi rischiano di presentare un conto più salato dell’anno passato in una percentuale compresa tra il 15 e il 17%. Ma quanto costa una vacanza nei lidi pugliesi? Girando tra le più importanti mete dei vacanzieri del mare sono diverse le opportunità che si presentano, coi prezzi che spesso cambiano molto tra di loro anche per il differente livello dei servizi offerti dalle strutture.

I costi

Partendo da Gallipoli in uno dei lidi storici della “Città Bianca” il turista può scegliere tra una gamma ampia di possibilità che mutano di prezzo tra bassa e alta stagione. E così un abbonamento mensile comprensivo di cabina, ombrellone, sdraio, poltroncina e un paio di tessere ingresso cresce dagli 840 euro di giugno ai 1085 di luglio e sino a raggiungere i 1178 euro ad agosto. La tariffa bimestrale che unisce i due mesi di alta stagione si attesta a 1184 euro.

Spostandosi sul litorale adriatico, molteplici sono le possibilità tra le quali si può scegliere a Otranto. Un lido della Città dei Martiri, assieme a una vasta gamma di servizi extra, nei mesi di maggio giugno e settembre offre ombrelloni e due lettini a 250 euro per quindici giorni, 22 euro per chi opta per la tariffa giornaliera. Il giornaliero sale a luglio a 27 euro, il quindicennale a 320, mentre l’abbonamento mensile costa 600 euro.

I prezzi corrono verso l’alto anche ad agosto: 35 euro la spesa a giornata, 450 per due settimane e 800 per tutto il mese. Risalendo l’Adriatico si può fare tappa a Fasano. Arrivando in una delle strutture del litorale, si paga l’ingresso auto, 6 euro nei giorni feriali e un euro in più in quelli festivi: il prezzo dell’ombrellone è compreso tra i 5 euro di bassa stagione e i 7 di luglio e agosto. Aumento di un paio di euro anche per lettino, che arriva a costare 8 euro, sdraio e sedia smeralda che passano da 5 a 7 euro.

Scegliendo come punto di approdo le spiagge di Monopoli, pure qui non mancano tante possibilità tra le quali trovare quella più idonea alle proprie necessità e tasche. Sino al prossimo 2 luglio affittare un ombrellone nei giorni feriali costerà 7 euro, tre euro in più nel fine settimana. Stesso costo anche per lettino o sdraio. Dal 3 luglio e sino alla fine del prossimo mese aumenterà di un euro il costo nelle giornate feriali, mentre dal 31 luglio e sino al prossimo 3 settembre 10 euro per ombrellone, lettino e sdraio.

Spiagge dorate e acqua cristallina anche a Ginosa Marina, località tra le più frequentate del litorale tarantino. Offerta puntuale quella di un lido che varia i prezzi anche tenendo conto della fila occupata dal turista e della giornata feriale o festiva. Considerando l’ingresso giornaliero in una fila compresa tra la prima e la quinta per tre lettini e una sedia si passa dai 15 euro di un giorno infrasettimanale di giugno ai 28 di un festivo di agosto. Abbonamento settimanale compreso tra 70 e 140 euro, bisettimanale tra 135 e 250, mensile tra 200 e 400 euro. Servono 1000 euro per l’intera stagione. I prezzi scendono, seppure di poco, per i posti compresi tra sesta e decima fila e ancora di più per i restanti.

I consumatori

«Da qualche giorno – le parole di Dario Durso, avvocato di Codacons Puglia – abbiamo iniziato il nostro monitoraggio sui prezzi delle strutture balneari pugliesi. Se per i lidi del litorale barese i prezzi sono rimasti inalterati rispetto al 2022, quando si è registrato un incremento non giustificato pare anche al 30% in confronto all’anno precedente, nel foggiano riscontriamo un più 5%. Più alto, intorno al 15% l’incremento nel Salento». I risultati completi e ufficiali saranno noti nel corso della prossima settimana, ma Durso sottolinea già una criticità: «Se il costo per ombrelloni e lettini è aumentato, un rincaro inaccettabile si nota nei ristoranti interni ai lidi, dove un primo arriva a costare più di 25 euro. Un salasso per chi, come la classe media sempre più in difficoltà – conclude - già paga un prezzo salato all’inflazione e agli aumenti quotidiani dei beni di prima necessità». Preoccupato per le tasche dei vacanzieri è anche Maurizio Rampino, commissario di Udicon Puglia: «Le famiglie saranno costrette ad accorciare il periodo di vacanza e al contempo pagare di più dell’anno scorso. Un salasso per le tasche dei consumatori pure provati da un lungo periodo caratterizzato da incertezze e continui rincari sempre meno sostenibili».