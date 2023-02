Anziano prova a uccidere il figlio, poi si toglie la vita. Dramma in famiglia

Una doppia tragedia ha scosso il paese di Turi, in provincia di Bari, nel giro di 48 ore. Un anziano di 83 anni ha prima provato a uccidere il figlio nel sonno, accoltellandolo mentre dormiva. Poi, una volta arrestato, si è tolto la vita in casa, probabilmente sopraffatto dai sensi di colpa per il gesto compiuto.

Il tutto è cominciato la mattina di mercoledì: i vicini di casa dell’83enne, allertati dalle forti grida di aiuto del figlio, hanno immediatamente chiamato il 118. In poco tempo è arrivata un’ambulanza, i soccorritori hanno prima stabilizzato l’uomo e poi lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari. Ancora in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, nella periferia di Turi, sono poi intervenuti i carabinieri, che hanno fermato e messo ai domiciliari l’anziano. Poche ore dopo, l’uomo ha deciso di togliersi la vita.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra i due ci sarebbe stato un rapporto molto difficile: il tentato omicidio del padre sarebbe avvenuto dopo anni di violenze subite dal figlio, che avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza. Oggi, davanti al gup del Tribunale di Bari, si sarebbe dovuta tenere l’udienza di convalida della misura cautelare nei confronti dell’83enne.