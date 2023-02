“Risposte non esaustive sulla pensione”: anziano accoltella dipendente del Caf, arrestato

Una dipendente di un Caf è stata ferita al volto al termine di un litigio avvenuto all'interno dell'ufficio di via Fratelli Bandiera a San Severo, nel Foggiano.

La vittima fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. È stata prontamente medicata dal personale del 118. Ad agire sarebbe stato un uomo entrato nel Caf per chiedere informazioni.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari il 79enne: è accusato di tentato omicidio. A quanto si apprende l'anziano già in passato si era rivolto al Caf per questioni legate alla pensione. Ieri pomeriggio è tornato nell'ufficio pubblico per chiedere ulteriori informazioni ma - a dire dello stesso indagato - le risposte fornite dalla dipendente non sarebbero state esaustive.

Pertanto ha estratto un coltello ed ha colpito al volto la donna ferendola di striscio. La vittima è stata medicata dal personale del 118 mentre l'uomo è stato bloccato dalla polizia immediatamente dopo l'aggressione e successivamente messo ai domiciliari.