Roma, milanese di 46 anni accoltellato a Termini per 20 euro: colpito al fianco, è grave. Arrestati tre marocchini

Aggredito e accoltellato durante una rapina. L'allarme è scattato domenica sera in via Giolitti, poco distante dal McDonald's e a una manciata di metri dalla stazione Termini, dove un 46enne, Arturo Luca Battisti, è stato accerchiato da tre uomini che sotto la minaccia di un coltello lo hanno rapinato e ferito con due coltellate al fianco per poi darsi alla fuga con il bottino di un cellulare e di 20 euro.

Accoltellato a Termini, gli aggressori

Scattato l'allarme, gli agenti del commissariato Viminale hanno indoviduato in pochi minuti i tre rapinatori, tutti stranieri di origini marocchine. Incastrati dalle telecamere di video sorveglianza della zona, sono stati arrestati. La procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per tentato omicidio.

Le indagini

A incastrare i tre rapinatori sono state le immagini di video sorveglianza, I poliziotti hanno infatti riconosciuto i banditi perché frequentatori della stazione Termini. Da quanto ricostruito, la vittima avrebbe opposto resistenza e a quel punto sarebbe stato ferito con due coltellate al fianco. L'uomo, nato a Milano vive a Roma per motivi di lavoro da tempo, è stato subito soccorso da alcuni passanti. È stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I dove è stato operato ed è tutt'ora ricoverato.