Trasporti, sciopero in corso e treni cancellati: la lista. Disagi per i viaggiatori

Trasporti, sciopero in corso annunciato dalle sigle sindacali: due giorni neri per i collegamenti - dalle 9 alle 17 di oggi, giovedì 30 novembre, e dalle 21 di questa sera fino alle 21 di venerdì 1 dicembre. Sono già numerosi i collegamenti cancellati. «Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero», spiegano da Trenitalia.

Per ora, consultando il tabellone della stazione di Bari centrale, sono stati cancellati i treni in arrivo da Taranto alle 11,17, da Foggia alle 11,30, da Fasano alle 11,38 e da Lecce alle 11,58, ma anche quelli da Lecce delle 11,58 e dalle 13,44 e l’Intercity da Roma Termini delle 13,54.

Sono stati già cancellati anche quelli in partenza verso Barletta delle 11,40, di Fasano delle 11,50, e verso Milano delle 13,55.

«Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio,attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web, il numero verde gratuito 800.89.20.21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate».

Sul sito di Trenitalia la lsita dei treni garantiti.