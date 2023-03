Trasloco del mercato, spunta il sondaggio. É scontro: no al trasferimento in periferia

«Il mercato nel centro storico è un fiore all’occhiello della città di Ruvo di Puglia. Diciamo no a un eventuale spostamento in periferia». Sono le parole di Nicola Cannone, rappresentante di CasAmbulanti, che rende noto il parere di ambulanti e cittadini in merito all’indagine statistica lanciata il 18 marzo dall’Istituto Troisi per cui è stata investita dall’amministrazione comunale una somma pari a 4mila 270 euro. Si intende conoscere le opinioni dei ruvesi sulla localizzazione del mercato settimanale, da luglio 2021 trasferito provvisoriamente in centro (su corso A. Jatta, piazza Dante, via I. Griffi, Vanini e lungo un tratto di corso G. Jatta) dalla sede storica in viale Pertini per la necessità di eseguire interventi di rifacimento della viabilità. Il cantiere è ancora aperto, però pare che i lavori stiano per terminare. Non sono mancate delle reazioni da parte della comunità, alcuni commenti sono in tono polemico. In molti attendono di partecipare agli incontri e focus specifici con residenti, commercianti a posto fisso e clienti per discutere dei risultati dell’indagine avviata.

«Stanno strumentalizzando i ragazzi delle scuole per fini politici – ha tuonato Savino Montaruli, presidente di CasAmbulanti Puglia -, fanno fare un sondaggio per spostare il mercato e farlo morire in periferia. Questa è la realtà. Giochetti di potere che non ci faremo passare sotto il naso. Il mercato non si tocca». Il questionario è stato somministrato a un campione qualificato di 500 cittadini e pare non specifichi alcuna possibile area di trasferimento. Non ci sarebbe alcuna certezza anche sul fatto che il mercato possa tornare nella sede di viale Pertini, nonostante la fine imminente dei lavori. Alcuni utenti ritengono che non sarebbe agevole anche a causa del restringimento delle carreggiate che non consentirebbe la collocazione delle bancarelle su entrambi i lati. Potrebbe, dunque, spostarsi il mercato anche in un posto completamente diverso. Sarà l’amministrazione comunale a deciderlo dopo avere raccolto e analizzato il maggior numero di informazioni possibili. «I dati raccolti con le interviste saranno uno strumento prezioso – ha dichiarato, nei giorni scorsi, Luciana Di Bisceglie, assessore al lavoro e alle attività produttive-, anche se non l’unico per valutare questa fase di sperimentazione, per un’analisi strutturale dei bisogni e dei desideri della comunità e per aggiornare le nostre politiche di sviluppo per la città».



Nel frattempo, la maggior parte dei pareri raccolti in città pare sia favorevole a fare restare il mercato in centro. «L’ubicazione attuale non mi dispiace -ha detto un cittadino- perché gli anziani possono arrivarci a piedi. È pur vero però che non è facile trovare il parcheggio e se lo troviamo dobbiamo anche pagare il biglietto. Almeno il sabato si potrebbe evitare il pagamento del ticket. Spero in ogni caso si trovi una soluzione ottimale per tutta la cittadinanza». La maggiore accessibilità non sarebbe l’unico punto di forza. «Ci sono tanti benefici -ha sottolineato, in ultimo, Cannone-. Il mercato si trova in un viale che è riparato dal sole e dalle intemperie. Molti ambulanti e commercianti a posto fisso confermano che c’è maggiore affluenza di clienti e che giri più economia».

