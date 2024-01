Un innesto per reparto. È il proposito con il quale il Lecce si prepara ad affrontare la sessione invernale della campagna trasferimenti 2023-2024 che proprio ieri ha aperto i battenti. Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera avranno tempo fino alle ore 20 del 31 gennaio prossimo per cercare di mettere a disposizione del tecnico D’Aversa e del suo staff gli elementi necessari per rendere ancora più forte ed omogeneo l’organico giallorosso. Un gruppo che, vale la pena sottolineare, fin qui ha già regalato tante gioie alla tifoseria leccese, come dimostrano del resto i 20 punti conquistati in diciotto partite. Ciò significa che, a 90 minuti dalla fine del girone di andata, capitan Strefezza e compagni hanno già conquistato gli stessi punti ottenuti un anno fa dalla squadra allenata da Marco Baroni nelle prime diciannove partite di campionato. Basterà dunque racimolare almeno un altro punto nella sfida di sabato pomeriggio al Via del Mare contro il Cagliari per migliorare l’ottima performance della scorsa stagione, fermo restando che sabato i ragazzi di Roberto D’Aversa faranno di tutto per fare bottino pieno.

Ma vediamo reparto per reparto in quali posizioni del campo intende intervenire il Lecce.

DIFESA L’unico vuoto da colmare è quello di difensore centrale. Al momento mister D’Aversa dispone soltanto di tre elementi di ruolo, vale a dire Pongracic, Baschirotto e Touba visto che Dermaku è indisponibile per infortunio e con ogni probabilità lo sarà fino alla fine della stagione. Si rende quindi necessario l’inserimento di un’altra pedina in grado di sopperire all’eventuale assenza dei titolari Pongracic e Baschirotto, fin qui protagonisti di una stagione eccellente. Per il ruolo di portiere, Falcone è intoccabile mentre alle sue spalle ci sono Brancolini, Borbei e Samoja. Nessun problema per il ruolo di laterale: a destra se la giocano Gendrey e Venuti mentre a sinistra Gallo e la rivelazione Dorgu si contendono il posto da titolare.

CENTROCAMPO Numericamente il reparto è ben messo, ci sono uomini di grande affidabilità. Ciononostante Corvino e Trinchera stanno lavorando sodo da settimane alla ricerca di un elemento in grado di ricoprire più ruoli nel centrocampo a tre di D’Aversa. Nel mirino dei dirigenti del Lecce è finito Bartosz Slisz, 24 anni, perno del centrocampo del Legia Varsavia. Il giovane polacco piace molto al club giallorosso ma è soltanto uno dei possibili obiettivi di una lista che comprende altri tre o quattro elementi. Slisz in questo momento ha una quotazione che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro.

ATTACCANTI Il Lecce sarà sul mercato per assicurarsi un altro esterno di ruolo in aggiunta ai già presenti Strefezza, Banda, Almqvist, Sansone e Corfitzen. Per il ruolo di centravanti non sussistono particolari problemi considerato che Krstovic e Piccoli offrono ampie garanzie di rendimento.

LISTA D’ATTESA Nel mercato invernale non ci saranno partenze eccellenti, almeno non sono previste in questo momento, ma è chiaro che il Lecce proverà ad accontentare quegli elementi che ambiscono a giocare con maggiore continuità. È il caso ad esempio di Marcin Listkowski fin qui impiegato soltanto pochi minuti nel match di sabato scorso contro l’Atalanta. Il polacco potrebbe accasarsi in serie B dove ha un discreto mercato: Ascoli, Brescia e Cosenza tra le possibili destinazioni. È quasi fatta infine per il trasferimento dell’esterno d’attacco finlandese Henri Salomaa, 20 anni, in prestito al Lecco, dove ad attenderlo c’è un altro ex giallorosso, Mats Lemmens, fin qui protagonista di una buona stagione.