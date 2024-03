Lavoro, in Puglia occupazione solo al 51%. Ma tra febbraio e aprile 66mila nuove assunzioni

Lavoro, il mercato in Puglia ha fatto registrare, nel terzo trimestre 2023, un tasso di occupazione inferiore rispetto alla media nazionale (51% vs 61,6%). Ma le previsioni per i prossimi mesi parlano di un andamento positivo: secondo l’elaborazione della società di recruiting Hays su base dati “Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior”, da febbraio ad aprile le imprese pugliesi prevedono di assumere 66.060 risorse, +11,3% rispetto allo stesso periodo del 2023 (superiore alla media nazionale). A livello territoriale, la provincia con il più alto numero di nuovi ingressi previsti, nel trimestre, è Bari con 29.280 assunzioni, seguita da Lecce (13.900), Foggia (8.550), Taranto (7.380) e Brindisi (6.940).

Le province più dinamiche per crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 sono Taranto (+17%) e Brindisi (+13%).