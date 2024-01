La sensazione è che bisognerà attendere la chiusura della campagna trasferimenti invernale, fissata per giovedì 1° febbraio alle ore 20, per sapere se Gabriel Strefezza continuerà a vestire la maglia giallorossa fino al termine di questa stagione.

Il mancato utilizzo dell’italo-brasiliano nel match con la Juventus ha fatto scattare il campanello d’allarme nell’ambiente che circonda la squadra, anche alla luce dei rumors di mercato che vorrebbero il calciatore in partenza verso altri lidi. Va detto però che al momento nel Lecce non c’è un caso-Strefezza. Dopo aver schierato inizialmente Almqvist e Oudin, nel tentativo di riprendere la Juventus il tecnico D’Aversa ha poi deciso di lanciare nella mischia prima Pierotti e poi Sansone, lasciando in panchina il capitano, che di sicuro non avrà gradito. Nel post-partita, a precisa domanda sul mancato impiego di Strefezza, l’allenatore pescarese ha parlato di scelta tecnica e ci può anche stare considerato che fin qui il numero 27 ha sempre giocato, spesso partendo dalla panchina e a volte anche dal fischio d’inizio. I numeri del resto sono sotto gli occhi di tutti: dopo la seconda giornata del girone di ritorno, Strefezza è l’esterno d’attacco con il maggior numero di presenze stagionali. Il capitano infatti ha già collezionato 19 gettoni di presenza per un totale di 1.117 minuti giocati, ha segnato 1 gol (su rigore, nel successo casalingo di settembre contro la Salernitana) mentre la casella degli assist è ancora vuota. I suoi principali competitor, Almqvist e Banda, hanno giocato un numero inferiore di partite. Lo svedese - costretto ad un lungo stop per infortunio - presenta un bilancio provvisorio di 15 presenze e 1.117 minuti, 2 gol e 1 assist. L’attaccante dello Zambia invece ha giocato 13 partite per un totale di 975’ in cui ha messo a segno 2 reti con l’aggiunta di 4 assist.

Parlavamo dei rumors di mercato. Premesso che il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, non più tardi della scorsa settimana ha detto pubblicamente che nel Lecce non ci sono calciatori incedibili, va detto che finora al club giallorosso non sono giunte offerte ufficiali per la cessione di Strefezza. Soltanto un club della Liga si è fatto avanti con una proposta di prestito gratuito fino al termine della stagione. Richiesta puntualmente rispedita al mittente.

In questi ultimi giorni di trattative il Lecce è impegnato soprattutto a completare l’organico. Dopo l’arrivo dell’esterno d’attacco argentino Santiago Pierotti, prelevato a titolo definitivo dal Colon, ora i dirigenti salentini sono al lavoro per assicurarsi almeno altre due, forse tre elementi. Già detto dell’ingaggio per la prossima stagione del centrocampista francese Balthazar Pierret, classe 2000, in scadenza di contratto con il Quevilly Rouen (si sta cercando di anticipare il suo arrivo in Italia), Corvino e Trinchera trattano il difensore centrale Gustaf Lagierbielke del Celtic, e i centrocampisti Bartosz Slisz del Legia Varsavia e Dani De Wit dell’Az Alkmaar. Inoltre, resta sempre nel mirino del club giallorosso l’esterno d’attacco Javairo Dilrosun, olandese originario del Suriname. Il Feyenoord, proprietario del cartellino, per il momento l’ha dichiarato incedibile.