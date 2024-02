Potrebbe arrivare in prossimità del gong di chiusura della campagna trasferimenti invernale, fissato alle ore 20 di oggi, il via libera del Celtic al trasferimento di Gustaf Lagerbielke al Lecce. Nella giornata di martedì scorso l’affare sembrava ormai in dirittura d’arrivo al punto da spingere il difensore centrale svedese a preparare i bagagli per il trasferimento al club salentino. All’improvviso però è arrivato lo stop del Celtic, club titolare del cartellino: i biancoverdi infatti prima di privarsi del 23enne nazionale della Svezia vorrebbero avere maggiori certezze sul pieno recupero fisico dello statunitense Cameron Carter-Vickers. Quest’ultimo, dall’inizio della stagione componente del pacchetto di difensori centrali dello storico club scozzese, è reduce da un grave infortunio e soltanto nell’ultimo turno di campionato è tornato in campo giocando circa un’ora circa a buoni livelli. Il manager del Celtic, Brendan Rodgers, dopo essersi complimentato con Carter-Vickers, ha fatto presente però che si tratta comunque di un calciatore reduce da un lungo periodo di inattività e di conseguenza avrà ancora bisogno di tempo per ritrovare il ritmo-gara. Sta di fatto che il dietrofront della dirigenza del club scozzese ha mandato su tutte le furie Lagerbielke: attraverso i suoi agenti, lo svedese ha fatto sapere ai vertici del Celtic di voler comunque lasciare la Scozia per trasferirsi al Lecce. «Ho sempre sognato di giocare in serie A e ora il Lecce è pronto a darmi questa opportunità e non vorrei lasciarla scappare», ha detto il difensore in una lunga intervista rilasciata ai colleghi del sito specializzato Tuttomercatoweb. Il calciatore da una parte e il Lecce dall’altra stanno continuando l’opera di persuasione nei confronti dei dirigenti del Celtic e per questo motivo la trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

Oltre al difensore, il Lecce ha in piedi ancora un paio di trattative tra l’Italia e l’estero al fine di rinforzare ulteriormente l’organico attualmente a disposizione del tecnico Roberto D’Aversa. Le offerte - tra l’altro molto importanti sotto l’aspetto economico - sono state presentate da giorni e si resta in attesa di una risposta. I reparti da implementare individuati dal responsabile dell’area tecnica Corvino e dal direttore sportivo Trinchera sono il centrocampo (è spuntato il nome del serbo Luka Ilic del Troyes, in scadenza di contratto a fine stagione) e l’attacco, nella fattispecie un esterno alto.

Nelle prossime ore infine il Lecce potrebbe perfezionare un’altra operazione in uscita. È in dirittura d’arrivo infatti la trattativa per il passaggio a titolo definitivo del regista e capitano della Primavera, Catalin Vulturar, classe 2004, ai rumeni del Dinamo Bucarest. Per uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto Primavera 2023 sembra essere arrivato il momento di spiccare il volo nel calcio professionistico.