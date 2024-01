Sono ore decisive per l’arrivo nel Salento del difensore centrale Gustaf Lagerbielke di proprietà del Celtic. Da giorni il Lecce è in costante contatto con il club scozzese per accaparrarsi il 23enne calciatore nato a Stoccolma e cresciuto calcisticamente nell’Aik. Da qui è cominciato per Lagerbielke un lungo percorso che negli anni lo ha portato ad indossare le maglie di Djursholm, Vasalunds, Sollentuna, Vasteras, Elfsborg, Degerfors e ancora Elfsborg prima del trasferimento al Celtic perfezionato nell’agosto del 2023 per una cifra superiore ai 3 milioni di euro. Lagerbielke però in Scozia non è mai riuscito ad ambientarsi al punto da racimolare nella prima parte di stagione soltanto 6 presenze in Premiership per un totale di 404 minuti giocati e 2 presenze e 1 gol (contro il Feyenoord) in Champions League. Corvino e Trinchera hanno già raggiunto un accordo di massima con l’agente del calciatore, ora le parti sono al lavoro per definire l’intesa anche con il Celtic che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Difficilmente invece il centrocampista francese Balthazar Pierret, 23 anni, lascerà il Quevilly Rouen prima della naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno. Pierret ha già firmato con il Lecce ma sarà a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del sodalizio salentino a partire dal 1° luglio prossimo. Da giorni gli agenti si stanno adoperando per spingere l’attuale club di appartenenza a lasciarlo partire già in questa finestra di mercato ma il Quevilly Rouen, in lotta per la salvezza, fin qui ha risposto picche. Da qui l’idea di pescare altrove un centrocampista con cui affrontare la seconda parte di stagione. Sul taccuino dei dirigenti del Lecce ci sono ormai da settimane i nomi di Bartosz Slisz del Legia Varsavia e di Dani De Wit dell’Az Alkmaar. A proposito di centrocampisti, è sfumata la possibilità di portare alla corte di mister D’Aversa il 22enne nigeriano con passaporto inglese, Fisayo Dele-Bashiru, attualmente in forza ai turchi dell’Hatayspor con cui in stagione ha collezionato 22 presenze, 4 reti e 4 assist. La fuga di notizie dei giorni scorsi ha reso impossibile per il Lecce chiudere la trattativa con il club di Super Lig. Ieri sera infine è stato ufficializzato il passaggio di Gabriel Strefezza. Il club giallorosso, aderendo alla richiesta dell’italo-brasiliano, lo ha ceduto al Como in prestito con obbligo di riscatto.