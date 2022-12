Investe ciclisti e scappa: due feriti, una donna grave in ospedale. Pirata della strada denunciato

L'investimento, poi lo stridio degli pneumatici sull'asfalto quando le due biciclette sono piombate per terra. Fuggire sperando di farla franca. E invece il pirata della strada che ha provocato ieri, a Terlizzi, un incidente in cui, fra i due ciclisti feriti, una donna, una 37enne di Bitonto, è finita in un letto d'ospedale in condizioni gravissime (la prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita) è stato individuato poche ore più tardi.

La denuncia



Ad identificarlo i carabinieri: si tratta un 35enne di Bitonto denunciato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Trani per lesioni gravissime e omissione di soccorso. Il grave sinistro si è verificato alla periferia della città dei fiori, alle 11.30, in cima al ponte della complanare che porta sulla strada provinciale 231, nei pressi di Sovereto, dove i due cicloamatori sono stati sbalzati in un volo sull'asfalto. L'investitore non s'è affatto preoccupato di fermarsi a soccorrerli. Nulla.



Soccorsi da altri amici cicloamatori e compagni di un'associazione sportiva di Bitonto, la polisportiva Amici di Marco, sono stati raggiunti dagli operatori del 118. Subito, è partita la corsa in direzione degli ospedali del capoluogo: la donna - le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche - è stata intubata e trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione (ha riportato traumi e contusioni, dovrà essere costantemente monitorata dal personale sanitario, in prognosi riservata), mentre l'uomo è stato condotto, sempre in codice rosso, al Policlinico.

I testimoni dell'incidente

Sul posto, per i rilievi, sono piombati i militari della locale tenenza: secondo alcune testimonianze, ad investire i due ciclisti sarebbe stato un uomo al volante di una Citroen C3 di colore grigio, non meglio identificato il quale, piuttosto che sincerarsi delle condizioni dei malcapitati, sarebbe fuggito via. Il resto lo hanno fatto le fulminee indagini degli uomini del tenente Carmine Guerriero che, in poche ore, hanno individuato il presunto pirata della strada. Gli accertamenti hanno permesso agli investigatori di risalire al veicolo coinvolto, con evidenti danni tutti compatibili con il sinistro stradale in questione, e di conoscere l'identità del proprietario, poi denunciato in stato di libertà: l'auto, invece, è finita sotto sequestro. «Importante - ha detto il sindaco Michelangelo De Chirico - è stato l'aver fatto rete tra cittadini, sia sui social con la condivisione della notizia sia attraverso la collaborazione con le forze dell'ordine. Plaudo all'efficacia di chi ha condotto le operazioni fino al risultato di aver individuato la posizione dell'auto e del colpevole dell'incidente, che sarebbe subito fuggito. Il mio pensiero va soprattutto a chi è in ospedale, con l'augurio che possa subito guarire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA