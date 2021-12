Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni travolto ieri sera in sella alla sua bicicletta e abbandonato per strada: Tiziano Dell'Anna, di Leverano, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Abbandonato ai margini della strada

