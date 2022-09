Sbanda con l'auto in centro e travolge due pedoni: positivo all'alcol test. I due in ospedale in codice rosso

Due pedoni investiti da un'auto che poi si ribalta in pieno centro a Galatone. Il rocambolesco incidente stradale si è verificato ieri sera, in una zona molto frequentata dal paese. A quell'ora diversi locali erano affollati di gente.

L'auto condotta da un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori controllo andando ad impattare su due pedoni che transitavano sulla via. Sono seguiti attimi di terrore. Poi la richiesta di soccorso lanciata da alcuni presenti in zona che avevano assistito alla scena. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure ai malcapitati, hanno accompagnato in codice rosso i due in ospedale. Il più grave dei pedoni, ricoverato al Fazzi di Lecce, non è comunque in pericolo di vita.

Positivo all'alcol test

Il giovane alla guida dell'auto, sotto shock, è risultato positivo all'alcool test e denunciato. Sul posto i carabinieri per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale e i vigili del fuoco per liberare la carreggiata.