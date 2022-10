Ritrovata sul ciglio della strada in gravi condizioni: giallo su una 31enne

È stata ritrovata sul ciglio della strada provinciale tra Bari e Bitritto, gravemente ferita. Una donna di 31 anni, di nazionalità russa, è ricoverata al Policlinico di Bari dove è arrivata in codice rosso. E le sue condizioni sono gravi. Era sul ciglio della strada ma al momento non è chiaro cosa sia accaduto. Sono intervenuti gli agenti della Polizia e gli uomini del 118, per prestare i primi soccorsi. La donna ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. Non è chiaro se sia stata picchiata e lasciata lì oppure investita da un'auto pirata, che poi si sarebbe data alla fuga.