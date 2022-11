Tentato omicidio davanti a bimbi e famiglie: spari in piazza contro un 32enne. Quattro arresti per un agguato. Le immagini choc

Tentarono di ammazzare un uomo in piazza, arrivano 4 arresti. Nella mattinata odierna, i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Triggiano, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale in carcere nei confronti di 4 soggetti, tutti residenti a Noicattaro, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica, con cui sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza.

I 4 sono coinvolti, a vario titolo, nel tentato omicidio di un trentaduenne triggianese avvenuto lo scorso 5 giugno nella centralissima Piazza Umberto I di Noicattaro.

La ricostruzione dei fatti

Sono stati ricostruiti i momenti di preparazione dell’agguato durante il quale il giovane venne colpito da un proiettile al gluteo e la fase finale della sua fuga a bordo di un ciclomotore, individuando, nel contempo, chi fosse l’autore materiale della sparatoria nonché i tre correi che lo hanno spalleggiato.

Un particolare assai esecrabile della vicenda è rappresentato dal fatto che gli spari siano avvenuti di domenica, alla presenza di famiglie e di bambini che giocavano nella piazza, incuranti dei possibili ulteriori rischi connessi al gesto criminale.