Brindisi, agguato a colpi di arma da fuoco: 31enne ferito a una gamba, nel rione Sant'Elia

Si torna a sparare nel capoluogo. Un 31enne è stato infatti ferito con colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri a Brindisi, nel rione Sant'Elia. La sparatoria è avvenuta in via Benvenuto Cellini, già teatro in passato di regolamenti di conti nell'ambito della malavita locale.

Le indagini

L'uomo, con piccoli precedenti alle spalle, ha raggiunto da solo il pronto soccorso dell'ospedale Perrino per farsi medicare. Sono stati gli stessi sanitari ad attivare la procedura di segnalazione all'autorità giudiziaria. Sulla gambizzazione nei confronti del 31enne indagano i carabinieri del Comando provinciale, che raccolta la segnalazione si sono recati sul posto, per i rilievi tecnici. Acquisite anche alcune testimonianze. Al momento l'uomo, già ascoltato dagli inquirenti, non avrebbe fornito indicazioni precise alle forze dell'ordine sull'accaduto. L'attività investigativa comunque prosegue per risalire al movente e agli autori del ferimento.