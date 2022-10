Tentano di rapinare un portavalori, spari e caos in autostrada a Canosa. Un ferito

Un gruppo armato ha provato a mettere a segno una rapina, questa mattina, ai danni di un furgone portavalori che viaggiava verso nord, sulla carreggiata dell’autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Cerignola e Canosa di Puglia.

La dinamica

Auto messe di traverso sulla strada e date alle fiamme sia in direzione nord sia verso sud. Chiodi a tre punte lanciati sull’asfalto e vie di fuga oltre il guardrail. È successo intorno alle sette e mezza del mattino di oggi e il traffico autostradale è bloccato in entrambe le direzioni perché sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia stradale.

Nel tentativo di rapina è rimasto lievemente ferito da una scheggia di vetro il conducente del mezzo blindato. Il gruppo di rapinatori, scappato a mani vuote, era armato: sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco che hanno frantumato i vetri dei finestrini.

Uiltucs chiede più controlli



“Siamo stanchi – dichiara Marco Dell’Anna, segretario generale aggiunto della UILTuCS – di chiedere alla Prefettura e al Governo di agire con immediatezza per porre un freno a questa drammatica deriva di violenza. Bisogna aumentare i controlli e destinare alla Puglia un maggior numero di unità di forze dell’ordine. Già, perché in questa deriva, gli unici che mettono a repentaglio la propria vita, abbandonati a loro stessi, sono i lavoratori e le lavoratrici della vigilanza armata, costretti a contrastare gli assalti muniti esclusivamente del loro encomiabile senso del dovere, in condizioni di disagio e di pericolo, con strumenti inadeguati, senza nessuna tutela e con stipendi da fame. Se il Prefetto non ci convocherà al più presto – continua Dell’Anna – siamo pronti a portare i lavoratori in piazza. Il disinteresse istituzionale rispetto alla sicurezza e alla vita di migliaia di lavoratori è inaccettabile”.