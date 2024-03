​Soldi dai pazienti malati di cancro per saltare le code: chiesto giudizio per l'oncologo Lorusso

La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex primario di oncologia medica dell'istituto tumori Giovanni Paolo II, Vito Lorusso, arrestato la scorsa estate con le accuse di peculato e concussione perché avrebbe chiesto soldi a pazienti malati di cancro per visite, ricoveri e per velocizzare pratiche burocratiche.

Per questa vicenda era ai domiciliari ma poi è tornato in libertà.

L'udienza preliminare è stata fissata per il 9 aprile.

L'oncologo è il padre dell'ex consigliera comunale di Bari, Maria Carmen Lorusso, arrestata lo scorso 26 febbraio con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso alle elezioni del 2019. Nell'ambito di questa indagine lo stesso Vito Lorusso è stato nuovamente arrestato ed è attualmente ai domiciliari perché - secondo l'accusa - per favorire l'elezione della figlia avrebbe stretto un accordo con Massimo Parisi, fratello del boss 'Savinuccio': in cambio dei voti alla figlia avrebbe curato un nipote del capoclan, poi deceduto.