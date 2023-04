Sanità, ​ispezioni dei Nas nelle mense ospedaliere: sporcizia e non solo, sanzioni da 9mila euro

Nel contesto dei servizi disposti in campo nazionale, i carabinieri del Nas di Bari hanno svolto 21 attività ispettive in centri cottura e terminali di smistamento di pasti ubicati all'interno di strutture sanitarie pubbliche e private e sono state rilevate 10 situazioni non conformi alle norme.

Le carenze

Sono state accertate carenze igienico - sanitarie e strutturali dovute alla mancanza di pulizia ordinaria e straordinaria negli ambienti destinati alla preparazione, conservazione e cottura pasti; locali destinati allo stoccaggio dei generi alimentari impropriamente utilizzati come deposito di farmaci e dispositivi medici; la mancata applicazione delle procedure di rilevamento e controllo degli agenti infestanti previsti nell'autocontrollo aziendale.

I militari hanno contestato 12 sanzioni per un valore di 9.000 euro, informando le autorità sanitarie e amministrative.