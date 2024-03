Rissa al torneo di calcetto a scuola: botte tra studenti e genitori dopo un gol

Finisce in rissa una partita di calcetto, sabato mattina, disputata nell’ambito di un torneo studentesco al quartiere "Japigia" a Bari. Protagonisti sarebbero stati alcuni studenti del liceo scientifico “Fermi”, impegnati nel disputare il torneo da loro stessi organizzato, e alcuni genitori.

Il gol della "discordia"



Sembrava dovesse essere una tranquilla mattinata di sport all’insegna del fair play ma così non è stato. Tutto è iniziato quando una delle due squadre ha segnato un gol con conseguente esultanza da parte dei giocatori. Ma il modo di gioire del portiere della squadra che ha fatto gonfiare la rete non è proprio piaciuto a uno spettatore, anch’esso studente dello stesso istituto scolastico. Dagli spalti il giovane ha iniziato a inveire all’indirizzo dell’estremo difensore con insulti che, poco dopo, hanno assunto i toni di minacce. Il clima si è immediatamente surriscaldato sugli spalti e in campo e dalle parole si è passati, in men che non si dica, ai fatti.

Dalle offese si è passato agli spintoni fino a che la situazione non è degenerata.

Il rettangolo di gioco si è trasformato in una sorta di ring che ospitava una specie di wrestling collettivo.

Dalle tribune i genitori che assistevano all’incontro, attoniti da quanto stava accadendo, hanno provato a cercare di sedare gli animi dei contendenti, ma senza grandi risultati. La situazione, poi, è degenerata quando uno dei genitori, da bordo campo, è riuscito a entrare sul campo. A quel punto si è generata una rissa con tanto di pugni e calci. Un gruppo di calciatori si sarebbe scagliato a suon di cazzotti contro alcuni genitori, uno di loro avrebbe colpito con un pugno al volto un ragazzo. I suoi compagni avrebbero reagito con altrettanta violenza sferrando pugni prima contro il genitore che aveva colpito il loro compagno e, poi, verso gli altri adulti che nel frattempo erano entrati sul tappeto verde generando una mega rissa finale. Il bilancio? Una decina di contusi guaribili in pochi giorni e, forse, nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata qualche denuncia per lesioni personali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA