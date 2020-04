Violano il lockdown per giocare a calcetto, pioggia di denunce

Hanno pensato di festeggiare il 25 aprile liberandosi dal lockdown con una bella partita di calcetto tra amici, con tanto di spettatori sugli spalti. A fischiare la fine del match, però, sono arrivati gli agenti della Polizia. Così gli atleti delle due squadre hanno provato a darsela a gambe insieme ai loro sostenitori. In cinque, però, sono stati fermati dagli agenti.

Il singolare episodio si è verificato sabato pomeriggio in uno dei numerosi campetti privati tra Talsano e Tramontone, due frazioni ad un pugno di chilometri da Taranto.

La partitella tra conoscenti è stata intercettata dai poliziotti nel corso dei capillari controlli del territorio intensificati nel fine settimana proprio per individuare violazioni alle norme introdotte per contenere il contagio del Covid-19.

I cinque atleti bloccati dalle pattuglie della squadra Volante sono stati subito identificati e per tutti è scattata una multa salata. Ultimo aggiornamento: 14:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA