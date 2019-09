© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le critiche al suo modo di giocare anon gli sarebbero proprio andate giù. Dopo una presunta offesa alle sue doti di calciatore ricevuta in un gruppo su whatsapp, ha preso la pistola da casa, si è recato al campo di calcetto dove stava giocando colui che lo avrebbe insultato, e ha tentato di vendicarsi facendo fuoco.Nel parapiglia l'uomo, un 48enne, non ha ferito il vero bersaglio, bensì un 40enne intervenuto a fare da paciere.L'episodio è accaduto a San Cipriano d'Aversa, in provincia di; l'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere mentre la vittima, colpita all'addome, è ricoverata in prognosi riservata alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.L'aggressore è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe per tentato omicidio; nelle prossime ore il Gip del tribunale di Napoli Nord deciderà se confermare o meno il fermo. I militari hanno sequestrato anche l'arma usata, una calibro 7.65 con matricola abrasa.