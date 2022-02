Malore durante la partita di calcetto con gli amici: muore 21enne

Il malore improvviso e fulminante, i soccorsi disperati e la tragedia: muore a 21 anni durante la partita di calcetto tra amici. È successo poco prima delle 22 a Statte, in provincia di Taranto.



La vittima è un ragazzo del capoluogo, residente al quartiere Paolo VI. Sul posto immediati i soccorsi dei sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare: troppo violento il malore, vana qualsiasi manovra. Disperazione e lacrime tra gli amici e i presenti. L’episodio è stato comunicato al pm di turno, ma non sembra esserci causa diversa da quella naturale.

Alla mente tornano i drammatici e analoghi incidenti sui campi di gioco professionistici, in alcuni casi sfociati nel più triste epilogo, in altre circostanze invece la tragedia è stata evitata quasi per miracolo, come nel caso di Christian Eriksen agli Europei dell’estate scorsa.