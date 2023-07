«Tuo figlio è stato arrestato»: truffa ad un'anziana. La donna consegna 500 euro e ori alla complice

I truffatori degli anziani colpiscono ancora. A cadere nella trappola dei malfattori una 82enne di Monopoli. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale Compagnia. Qualche giorno fa l’anziana è stata contattata telefonicamente tramite un numero anonimo da sedicenti militari dell’Arma i quali informavano la donna che stavano procedendo all’arresto del figlio. I millantatori riferivano alla vittima del raggiro che per evitare le manette al figlio avrebbe dovuto consegnare ad un dipendente di banca che sarebbe arrivato a casa, una non precisata somma di danaro.

La complice dei malfattori

Effettivamente, poco dopo la telefonata, una complice dei malfattori si sarebbe presentata all’indirizzo della spaventata ultraottantenne che si è affrettata a consegnare alla truffatrice, presentatasi con fare affabile e rassicurante, la somma di 500 euro in contanti insieme a dei monili in oro il cui valore è in fase di quantificazione.

Il fattaccio è stato scoperto solo quando il figlio dell’anziana ha preso contatto con la madre che gli ha spiegato confusa e frastornata l’accaduto.

La denuncia

Lo stesso figlio ha poi denunciato quanto accaduto ai militari dell’Arma della stazione di Monopoli. I carabinieri sono ora a caccia di elementi utili all’identificazione degli autori della truffa. Le stesse forze dell’ordine invitano a diffidare sempre da chi si avvicina per strada o telefona chiedendo di pagare per problemi legati ad un parente e non consegnare per nessun motivo denaro e chiamare immediatamente i numeri di emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA