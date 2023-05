Soldi in cambio della libertà del figlio, ma era tutto falso: truffata un'anziana

Una 80enne di Lecce è stata fermata ieri da alcuni truffatori che le hanno fatto credere che il proprio figlio era stato arrestato a seguito di un grave incidente stradale. I malitenzionati le hanno fatto credere che per rimettere il libertà il figlio c'era bisogno del pagamento della cauzione. L'anziana, spinta dall'amore ma anche dall'angoscia, ha acconsentito ai due di accomparla a casa per consegnare il denaro.

La dinamica

Una volta arrivati vicino all'abitazione e quando ormai la donna si era completata fidata, i due hanno iniziato a mettere in atto la truffa.

Mentre uno teneva impegnata la signora con una chiamata fasulla con un terzo complice, che si era finto carabiniere, l'altro salendo in casa ha portato via il più possibile.

Le altre tecniche

La tecnica della cauzione è tra le più utilizzate nelle truffe agli anziani, ma anche quella della "perdita del gas", in cui i truffatori, fingendosi tecnici di una compagnia del gas, dopo aver scaricato il contenuto di una bomboletta per la ricarica degli accendini, suonano alla porta invitando la vittima a uscire dall'appartamento per una fuga di gas, per poi derubarla.

L'attività dei Carabinieri

Proprio per evitare che altre truffe di questo genere siano portate a termine a Lecce, il comando provinciale dei Carabinieri di Lecce si sta impegnando da mesi in una campagna di sensibilizzazione degli anziani, insieme alle associazioni di categoria, le parrocchie e i centri di assistenza. Vengono realizzati una serie di incontri in tutta la provincia per far maturare nelle persone anziane una maggiore consapevolezza del fenomeno criminale spiegando chiaramente come proteggersi dai raggiri.