Furto aggravato: rubavano elettrodomestici dal deposito dell'azienza. Arrestati dipendenti

Rubavano elettrodomestici, ogni settimana, dall'interno di un deposito di un'azienda a Modugno: danno da 900mila euro, due arresti per furto aggravato. I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari “agli arresti domiciliari”, emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili di furto aggravato a danno di una grossa azienda del Comune di Modugno, operante nel settore dell’arredamento.

Le indagini

Dalle indagini nate dopo la denuncia per furto di beni, presentata nell'aprile dello scorso anno, è emerso che due dei tre soggetti, un 32enne ed un 49enne di Bari, approfittando del rapporto lavorativo con l’azienda, e con la complicità di un 33enne di Bari che fungeva da “palo”, si sono appropriati indebitamente di oltre 4.400 elettrodomestici, sottraendoli settimanalmente dal deposito aziendale, per un danno complessivo stimato in circa 900mila euro.

La procura ha quindi avanzato la richiesta di emissione di misura cautelare al Gip che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dei tre correi.