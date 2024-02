In auto con il rame rubato: arrestato mentre cercava di scappare

È stato fermato mentre tentava la fuga e dopo aver caricato il rame nell’auto, l’uomo arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri a Serranova, frazione di Carovigno. Qui tra le campagne l’uomo insieme ad almeno un complice poi fuggito, dopo aver fatto razzia di rame da alcuni impianti della rete telefonica stavo cercando di allontanarsi in fretta.

L’allarme lanciato dai residenti della zona e l’arrivo di una pattuglia dei militari della stazione di Carovigno hanno permesso di fermare il presunto ladro.

Cosa è successo

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. La banda, pensando di trovarsi in una zona completamente isolata tra le contrade Colombo e San Nicola, ha provato ad agire in modo indisturbato, come testimonia il quantitativo di file di rame già caricato all’interno di una Lancia Y.

La segnalazione giunta agli uomini dell’Arma da parte dei cittadini ha, però, permesso ai militari di raggiungere subito questa area rurale nel territorio di Carovigno ed intercettare un malvivente e sequestrare la refurtiva. Sul posto, poi, sono intervenuti i tecnici della Telecom per valutare le modalità per il ripristino della rete, danneggiata dopo il furto.

Quello che è avvenuto ieri è un caso non isolato in questa zona: da qui l’attenzione massima da parte delle famiglie e delle forze dell’ordine, impegnate, ora, anche nell’individuare i complici dell’uomo arrestato ieri.

I controlli nelle prossime ore continueranno sia nelle aree rurali, ma anche nelle zone lungo la costa, proprio come l’ultima circostanza scoperta. Episodi che oltre al danno prettamente economico, creano successivi problemi ad attività commerciali e residenze private.

Furti di "oro rosso" che stanno crescendo a dismisura, e spesso dietro queste azioni criminali, ci sono vere e proprie bande che riescono in pochissimo tempo ad immettere il rame anche su mercati esteri.