L’alta moda sbarca in centro: in via Sparano il megastore di lusso di Danny Wise. In futuro una boutique a Lecce

La moda di lusso sbarca a Bari e Lecce. Entro Natale nel capoluogo pugliese dovrebbe aprire il primo megastore di Danny Wise, ex modello e stilista, oltre che designer, fotografo e regista, creatore nel 1992 della omonima casa di moda. D’altronde, come fanno sapere dalla società, sono tanti i clienti di Danny Wise provenienti dalla Puglia e dalla vicina Albania costretti ad oggi a fare oltre 800 chilometri per acquistare abiti, borse e tutto quanto fa parte delle sue collezioni nello store di Milano.

La scelta della Puglia



Per questo motivo, Danny Wise ha scelto la Puglia, oltre che per il fatto di essere da tempo sua fonte di ispirazione e luogo dove in diverse occasioni si è recato nella stagione estiva con il suo yacht «per nutrire i suoi occhi dei colori meravigliosi del mare di Puglia in inverno, che poi trasforma in tessuti ed abbinamenti cromatici».

Tra gli aneddoti che lo stilista ama raccontare, infatti, ce n’è uno che riguarda proprio il mare pugliese, che è stato di ispirazione insieme ad uno spritz per una collezione di pellicce, del colore proprio del mare pugliese con “schizzi” di arancione-spritz, della collazione alta moda 2020-2021.

«Bari è una città con donne eleganti che richiedono da tempo il nostro prodotto – si legge in una nota -, venendo anche nei nostri due ateliers, uno a Caltanissetta, se in transito nel Mediterraneo, o l’altro a Milano, seppur distanti circa 800 chilometri. Adesso è giusto offrire/regalare alle donne chic e fortunate di Bari un megastore che racchiuderà sia le linee boutique, sia le linee atelier». L’idea su Bari, infatti, è quella di aprire un grande negozio o in via Sparano o comunque in centro (si stanno al momento valutando le possibilità a disposizione), su due livelli, con al pian terreno la boutique e la sezione dedicata agli accessori, mentre al primo piano andrebbe a trovare spazio l’alta pellicceria, la sposa e l’haute couture. Una apertura che significa non solo che un nuovo grande marchio ha deciso di puntare su Bari e sulla Puglia, ma anche posti di lavoro, collaborazioni importanti con gli artigiani locali, eventi (come sfilate di moda) e la possibilità che ci sia chi scelga di visitare Bari anche per la presenza dello store di Danny Wise. Che ricordiamo essere siciliano di origine, ma ormai nome internazionale nel mondo della moda.

Lo stilista delle famiglie reali

«Fornitore di 12 delle 20 famiglie reali nel mondo – si legge nella sua biografia -, stilista più richiesto dai maggiori pittori di tutto il mondo che si offrono di ritrarlo, mentre poeti da tutto il mondo gli hanno scritto, osannato, dedicato poesie. Ha creato tre colori, il famoso Blu Wise, Fuxia Wise e Royal Mango Wise. Vincitore di 51 premi internazionali, tra cui quattro premi Oscar della moda e due onorificenze da due diversi Papi, la Crux Meriti della chiesa ortodossa Assiro-Caldea e il documento ufficiale del Vaticano con la speciale benedizione di Papa Francesco». Danny Wise, tra l’altro, ha deciso di scegliere la Puglia per festeggiare i suoi 32 anni di carriera, e non si fermerà solo all’apertura di uno store a Bari, ma ha intenzione di aprire anche altri negozi, forse uno verrà aperto anche a Lecce. «Siamo interessati – aggiungono dalla società - ad aprire dei corner di 30 metri quadri all’interno di hotel a 5 stelle, così come dei negozi nei porti turistici della Puglia». Nei prossimi mesi, lo stesso Danny Wise ha intenzione di venire a Bari per conoscere meglio la città e confrontarsi con gli artigiani locali per eventuali collaborazioni.



