Match Avellino-Bari, il commento choc del giornalista campano: «Bari è a munnezz...fosse per me passerei con un rullo compressore»

«Bari è per noi la munnezz, de la munnezz, de la munnezz… se fosse per me il Bari lo asfalteremmo». Queste le parole del giornalista campano Mario Barisano. Il suo intervento, offensivo verso i baresi, è avvenuto nel corso del programma “Tifare Avellino è uno stile di vita” di Irpinia News”.

La frase schock del giornalista: «Il Bari è per noi la munnezz, de la munnezz, de la munnezz»

L’obiettivo iniziale del giornalista sembrava essere quello di motivare la squadra campana in vista dell’importante match contro il Bari. Barisano, inoltre, ha sottolineato quanto importante fosse la diffusione della trasmissione: «Non faccio nomi, ma uno dei calciatori si è iscritto al gruppo, quindi si vedono la trasmissione. Io vorrei dire a loro: noi a questa partita ci teniamo più di tutto, questa è come se fosse Avellino-Salernitana, cercate di capirlo». Poi il discorso è degenerato: «Il Bari è per noi la munnezz, de la munnezz, de la munnezz… se fosse per me il Bari lo asfalteremmo». Tante le polemiche che queste frasi hanno scatenato, intanto Barisano è stato segnalato all’Ussi e all'Ordine dei giornalisti.