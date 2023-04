Droga nascosta in casa suddivisa in bustine e sacchi: arrestato dopo la perquisizione dei carabinieri

Tredici chili di droga nascosta in casa: un 34enne è stato arrestato dai carabinieri di Locorotondo con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Aveva stipato 13 chilogrammi di marijuana in una pertinenza della sua abitazione a Locorotondo, in provincia di Bari. L'operazione antidroga, condotta con il prezioso aiuto di "Fighter", cane pastore tedesco in forza al Nucleo carabinieri cinofili di Modugno, è scattata nei giorni scorsi, di mattina, quando gli uomini in divisa hanno perquisito i locali dell'abitazione dell'uomo, rinvenendo quattro bustine in cellophane, contenenti 12 grammi di marijuana, nascoste all'interno di un armadio.

A quel punto i militari hanno deciso di estendere la perquisizione ad una pertinenza adiacente, nella disponibilità del 34enne, trovando questa volta diversi sacchi contenenti ben 13 chilogrammi di marijuana oltre a due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Bari, dopo l'interrogatorio e il confronto con la difesa.