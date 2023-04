Lacrime e commozione ai funerali di Lucrezia, Floriana, Tommaso e Alessandro

Alle 16 in punto sono iniziati i funerali di Lucrezia Natale, di 16 anni, Floriana Fallacara, 20 anni, il fidanzato Tommaso Ricci di 23 anni e il 24enne Alessandro Viesti, strappati alla vita a causa del drammatico incidente che si è verificato il 25 aprile scorso lungo la strada provinciale 231, nel tratto sprovvisto di spartitraffico tra Modugno e Bitonto.

La cerimonia

La cerimonia è iniziata alle 16 all'interno della Basilica dei Santi Medici: ad officiarla don Marino Cutrone, vicario dell'arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto. Durante la cerimonia religiosa è stato esposto il Gonfalone della città listato a lutto. Per l'occasione il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha proclamato il lutto cittadino, esprimendo così il grande dolore per il tragico evento che scosso e commosso profondamente tutta la comunità.

Le bandiere, in tutti gli edifici pubblici, sono state esposte a mezz'asta. In segno di vicinanza alle famiglie così duramente colpite e stamattina, alle 12, in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole di Bitonto è stato osservato un momento di silenzio e di raccoglimento. È stata decisa anche la sospensione di tutte le attività culturali e ricreative in programma: tra gli altri, rinviato ad altra data lo spettacolo "Flowing" di ResExtensa in programma al teatro "Traetta". Il comando della polizia locale ha disposto anche il divieto di transito e sosta nei pressi di piazza XXVI maggio 1734, dov'è sita la Basilica.

La comunità attorno ai familiari



Tutta la comunitàsi è stretta attorno ai genitori, parenti e amici delle vittime. «Si è scatenata una gara di solidarietà: tutti i bitontini, il mondo della scuola, stanno offrendo il loro aiuto, supporto, vicinanza in favore delle famiglie colpite direttamente dal lutto ha detto il primo cittadino -. Tante le attestazioni arrivate da parte di molte istituzioni, dal mondo religioso e dai sindaci dei territori vicini. Siamo consapevoli che nulla potrà restituire loro i propri angeli, ma promettiamo che non saranno lasciati soli».