Incidente stradale: auto fuori strada. Morto 53enne, stava rientrando dal lavoro

Un uomo di 53 anni, Lazzaro Ruotolo, è morto a causa di un incidente stradale nella tarda serata di ieri. Il 53enne stava tornando a casa, ad Andria, percorrendo la Sp231, di ritorno da un’azienda di Rutigliano (Ba) dove lavorava, a bordo della sua Renault Megane. Probabilmente a causa di un malore avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo contro il guardrail nel territorio tra Bitonto e Terlizzi, nel Barese. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo. Ad accertare la dinamica del sinistro gli agenti della polizia stradale e del commissariato di Bitonto. Il pm di turno della procura di Bari ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, per accertare le cause del decesso.