Ancora uno schianto sulla Statale 96: muore un giovane di 26 anni

Forse la velocità elevata o una manovra azzardata. Saranno i rilievi dei carabinieri a stabilire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto sulla Statale 96, alle porte di Modugno. Uno schianto terribile nel quale ha perso la vita un ragazzo di 26 anni di Rutigliano, mentre era in viaggio a bordo della sua Audi A3, in direzione Bari. Tornava da una giornata organizzata e trascorsa con la famiglia in un ristorante tra Gravina e Altamura, quando ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail. Un impatto fatale, a causa del quale sono risultati inutili i soccorsi del personale del 118 arrivato sul posto con ambulanza e auto medica. Assieme a loro sono intervenuti anche i militari dell’arma e i vigili del fuoco.

Il dramma

Ad accorgersi dell’incidente sarebbero stati i parenti, che viaggiavano poco dietro e avrebbero riconosciuto la targa della macchina andata distrutta. In particolare sarebbe stata la sorella del ragazzo a riconoscere l’auto.

Sulla stessa strada il 12 dicembre scorso morirono altri tre giovani, Elisa Buonsante, di 25 anni, Sara Grimaldi, di 19, e il 25enne Michele Traetta. Erano di ritorno da una serata trascorsa assieme, a bordo di una Mini Cooper che si scontrò con un bus turistico appena uscito da una stazione di servizio.