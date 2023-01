Scontro tra auto e moto sulla provinciale: madre e figlio in codice rosso in ospedale

Tre feriti nel grave incidente stradale sulla provinciale Squinzano – Casalabate. Madre e figlio ricoverati in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, l’impatto frontale tra un’autovettura condotta da una donna di Torchiarolo e il mezzo a due ruote, si è verificato poco dopo le 13. Madre e figlio in sella alla moto, dopo il violento impatto contro l’utilitaria Fiat, sono stati sbalzati sull’asfalto.

Madre e figlio trasportati in codice rosso in ospedale

Immediata la richiesta di soccorsi lanciata da alcuni automobilisti sopraggiunti sul luogo dell’incidente.

In breve sulla strada provinciale sono intervenute 3 ambulanze, due dalla centrale operativa 118 di Lecce e una da Brindisi. Il ragazzo e la donna feriti, dopo le cure dei sanitari, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale a Lecce. L’automobilista invece è stata condotta al Perrino di Brindisi. Per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri.