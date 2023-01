Auto contro tir, seconda vittima: Antonella muore dopo due settimane di agonia

È purtroppo salito a due il numero dei morti nel terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 14 gennaio sulla statale 16 fra Barletta e Trani. Il cuore della 48enne Antonia Colucci ha smesso di battere nella tarda mattinata.

La seconda vittima

La donna, passeggera a bordo dell’auto guidata da Nicola Partucci, di 41 anni, è rimasta gravemente ferita in seguito allo scontro frontale tra il veicolo e un tir proveniente dalla direzione opposta mentre Partucci, titolare di un bar a Barletta, è morto sul colpo. Trasportata in gravi condizioni all’ospedale “Bonomo” di Andria e sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico, Antonia Colucci non si è più ripresa ed è spirata dopo oltre due settimane in rianimazione. L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

La pericolosità della strada

La Trani-Barletta (frazione della statale 16 da non confondere con la statale 16 bis) è un’arteria ancora molto trafficata ma priva di separazione fisica fra le carreggiate in base al senso di marcia, che attraversa di fatto i centri cittadini.