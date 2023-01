Incidente stradale in autostrada: finisce col furgone contro il guardrail. Un morto. Sono da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 13:30 di oggi sul tratto dell’autostrada A14 compreso tra Bari e Bitonto in direzione nord in cui una persona è morta. Si tratta del conducente del furgone che per motivi in fase di accertamento, è finito sul guardrail. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

La vittima - di cui non sono note le generalità - è morta sul colpo. Sul posto ci sono gli agenti della Polstrada, vigili del fuoco e il personale del 118. Al momento si registrano rallentamenti e code sul tratto stradale interessato dall’incidente.