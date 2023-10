Scontro tra due auto sulla Provinciale: in tre in ospedale in codice rosso, tra loro due giovani

Ancora un incidente sulla strada Provinciale 231 all’altezza di Bitonto, in provincia di Bari. Questa sera due auto si sono scontrate all’altezza di un distributore di benzina. Coinvolte una Ford e un Peugeot. Su una viaggiavano in quattro, due ragazzi e un uomo e una donna. Sono tutti di Bitonto. Sull’altra un medico del 118. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare oltremodo nonostante i traumi. L’operatore sanitario era atteso in servizio prima del sinistro.

In ospedale

Anche i due ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma a quanto si apprende solo per la dinamica con la quale è avvenuto l’incidente non per la gravita in sé delle loro condizioni. Sul posto oltre che le ambulanze del 118 sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dello scontro.