Incidente, schianto frontale tra auto: bilancio tragico, due morti e tra i feriti anche tre bambine

Un gravissimo incidente si è verificato questa sera sulla strada provinciale Trani-Corato: il bilancio è tragico, due morti e diversi feriti gravi tra cui anche tre bimbe.

I dettagli

Ancora sangue sulle strade pugliesi. Due uomini sono morti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 sulla strada provinciale che collega Trani a Corato. Tre le auto coinvolte. Nell’impatto sono rimaste ferite nove persone, tra cui tre bambine.

Secondo una prima ricostruzione una delle vittime, al volante di una Peugeot in direzione Corato, avrebbe accusato un malore per poi invadere la corsia opposta e impattare frontalmente contro una Suzuki, con a bordo una famiglia di cinque persone, tra cui tre minori. La terza auto, una Opel Meriva con a bordo cinque persone, si sarebbe scontrata contro la Suzuki. Sul posto polizia di Stato e locale, sanitari del 118 e vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere.