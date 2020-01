Furti nelle scuole per oltre mezzo milione di euro: maxi operazione dei carabinieri

Ultimo aggiornamento: 09:05

Fra settembre 2017 e luglio 2019 avrebbero rubato centinaia di pc e notebook dalle scuole delle province di Potenza, Matera, Bari, Taranto, Lecce, Foggia e Teramo, per poi rivenderli, per un danno complessivo di mezzo milione di euro. Ora i carabinieri di Matera, su disposizione della Procura, hanno arrestato due persone e autorizzato sette perquisizioni per furto di materiale didattico di tipo informatico e concorso alla sua ricettazione.Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera. L’operazione dell'Arma vede impegnati oltre 50 Carabinieri , nei comuni di Cerignola, Polignano a Mare e Lavello.