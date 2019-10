Doppio colpo a Nardò: prima la spaccata al negozio di abbigliamento, poi il furto di pc a scuola

Ultimo aggiornamento: 13:12

Un’altra spaccata nella notte ai danni di una attività commerciale di Nardò , in provincia di Lecce : preso di mira il negozio di abbigliamento “Iper Moda”, gestito da commercianti di nazionalità cinese, in via Duca degli Abruzzi. Portato via il registratore di cassa contentente, però, pochi soldi.Ingenti invece i danni procurati alla porta a vetri di ingresso del negozio che è stata letteralmente sfondata dai ladri che poco prima dell’alba, mentre la città era ancora avvolta dalla nebbia, hanno “visitato” l’attività commerciale. Il negozio si trova al piano terra del palazzo costruito dopo la demolizione del cinema “Augusteo”. Sempre nella notte scorsa, ignoti sono riusciti ad introdursi nell’edificio scolastico di piazza Umberto I che ospita le classi di scuola elementare. I ladri avrebbero portato via alcuni monitor utilizzate perle lezioni ai piccoli alunni.