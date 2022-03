Suore morte nell'incidente a Cerignola, l'arcivescovo ai funerali: «Ora sono sante»

«Queste nostre sorelle ora sono sante e immacolate al cospetto del Signore. Per loro non c'è più la umana sofferenza ma solo la gioia del dono della luce del Signore». Lo ha detto nel corso dell'omelia monsignor Domenico D'Ambrosio (già arcivescovo di Lecce) che oggi pomeriggio ha celebrato nella chiesa di Sant'Antonio a Foggia i funerali di suor Candida Lubello, suor Mara Leone (quest'ultima originaria di Foggia) e suor Verene Nyiranduhuye morte domenica sera in un incidente stradale lungo la A 16 tra Candela e Cerignola, nel foggiano. Il mini bus a bordo del quale viaggiavano, forse a causa dello scoppio di uno pneumatico è uscito di strada ribaltandosi.

Nel sinistro altre otto suore, tutte appartenenti alla Congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori sono rimaste ferite. Due quelle più gravi di 80 e 82 anni tuttora ricoverate all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). «Questo ha aggiunto d'Ambrosio - è un momento di dolore ma anche di profonda fede. Le nostre sorelle ora contemplano il Signore e il grande dono che ci è stato dato nel giorno del battesimo».

