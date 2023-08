Sarà una Fiera del Levante che, il prossimo 9 settembre, cercherà di ripartire con il piede giusto per iniziare la stagione nel migliore dei modi. Nonostante gli spazi siano ancora ridotti, in quanto non sono ancora a disposizione i padiglioni che in periodo Covid hanno ospitato l’ospedale e il centro vaccinale, saranno molti gli eventi previsti mentre sugli espositori non si ha alcun dato preciso: «Li stiamo ancora definendo» la risposta che arriva dall’Ente Fiera a precisa domanda.

Tanti i temi su cui si è deciso di puntare, si va dall’innovazione all’internazionalizzazione, dalla creatività all’edilizia abitativa, fino a food e politiche agricole, arredamento, automotive, welfare, galleria delle nazioni, shopping, cultura e spettacoli. Non sarà solo un «palcoscenico per confrontarsi, promuovere a livello internazionale il made in Puglia e il made in Italy, discutere, delineare aree strategiche per lo sviluppo regionale», ma anche un modo per stare insieme e divertirsi e permettere a tutti dai cittadini agli operatori di settore di godere al massimo della fiera. Con il supporto dell’assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia verrà dedicato spazio all’innovazione con la presenza di start up, aziende e progetti innovativi del panorama nazionale ed internazionale, oltre che all’internalizzazione. In tema solidarietà, in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune di Bari, una intera area sarà dedicata al terzo settore. Ci saranno stand di associazioni no profit e organizzazioni di volontariato. Per la seconda volta torna la “Fiera della Creatività rurale” finalizzata a favorire la contaminazione fra settore agro-food e delle industrie culturali e creative.

Confermati, anche se in veste rinnovata e ampliata, gli spazi dedicati all’automotive con spazi dedicati all’esposizione di macchine nuove, usate ed elettriche, ed un padiglione multisettoriale con arredamento, sistemi di riposo, edilizia abitativa e outdoor e spazi dedicati allo shopping. Non mancheranno, grazie alla presenza dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, spazi dedicati all’enogastronomia di eccellenza, con la presenza di masserie didattiche, percorsi tematici e degustazioni, e alla filiera ittica e di promozione della sostenibilità ambientale e della tracciabilità dei prodotti.

Presenti anche le forze dell'ordine

Presenti, come da tradizione della Fiera del levante, rappresentanze delle diverse forze dell’ordine: dai carabinieri, alla guardia di finanza e all’aeronautica, dalla polizia municipale all’esercito. Sarà presente anche la Coldiretti con i propri associati e produttori. E non mancherà la Galleria delle Nazioni, da sempre una delle attrazioni più attese e visitate della Fiera del Levante. Ci saranno come sempre tanti espositori con i loro stand pieni di profumi, colori, prodotti artigianali tipici. Ad oggi sono oltre 20 gli espositori ad aver confermato la loro presenza. Da sottolineare il ritorno di Armenia, Albania e Repubblica di San Marino. Oltre agli stand e agli appuntamenti istituzionali, non mancheranno gli eventi anche di intrattenimento e spettacolo, oltre ad un parco divertimenti dedicato a grandi e piccini. Proprio perché «la Fiera del Levante significa anche divertimento, spettacoli, intrattenimento per tutta la famiglia». Nei prossimi giorni verrà comunicato il calendario degli eventi, al momento ciò che si sa è che sarà, come sottolineano gli organizzatori, «sempre più ricco» con l’obiettivo di «soddisfare tutti, anche il pubblico più giovane». L’appuntamento, lo ricordiamo, è dal 9 (a partire dalle 14) al 14 settembre, ed il biglietto quest’anno avrà un costo pari a 4 euro.