Cento droni in volo su Bari e l'esperimento del trasporto merci: il video

Sono stati circa 600 i partecipanti alla prima giornata del Drones Beyond che si conclude domani a Bari nell’area della Fiera del Levante. All’evento, nel corso del quale è stato affrontato il tema dell’Urban air mobility in Italia e in Europa, hanno partecipato rappresentanti di alcune municipalità europee, di agenzie spaziali e di controllo italiane ed europee e di grandi aziende impegnate in attività aerospaziali.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ricordato il grande lavoro svolto negli ultimi anni per rafforzare l’utilizzo delle tecnologie innovative nel governo della città. «Si è trattato di un percorso straordinario che ha permesso alla città di diventare attrattiva anche per tanti giovani che non sono più costretti a emigrare». È stato il vicesindaco Eugenio Di Sciascio, delegato all’innovazione, a illustrare il lavoro svolto il collegamento con il Distretto tecnologico aerospaziale nella Casa delle tecnologie innovative e i progetti che sono stati sviluppati per testare attività attraverso le quali controllare il territorio e offrire servizi innovativi ai cittadini. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, assente perchè impegnato nella vertenza Ilva, è stato sostituito dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile.

I commenti

Il presidente del Distretto tecnologico aerospaziale, Giuseppe Acierno ha sottolineato che «la prima giornata del Drones Beyond 2022 dà evidenza di quanto i temi legati al futuro delle nostre città ed al ruolo delle nuove tecnologie non siano solo da addetti ai lavori, ma coinvolgono ed interessano diffusamente la cittadinanza. Oltre 600 presenze dall’Italia e dall’estero a popolare le diverse aree allestite per convegni, esibizioni, mostra e competizioni. È certamente un messaggio che cogliamo e che ci motiva a procedere con maggiore determinazione nella creazione di capacità, competenze e valore per i cittadini e le imprese».

Nel pomeriggio nell’area della Fiera del Levante sono state effettuate le dimostrazioni in volo per attività di controllo e monitoraggio del territorio e di trasporto merci con i droni. In serata l’esibizione nell’area antistante la Fiera del Levante con 100 droni in volo.

Domani seconda e ultima giornata del Drones Beyond nel corso della quale verranno illustrate le attività e le ulteriori potenzialità del Grottaglie Airport Test bed e della Casa delle tecnologie di Bari. Sarà anche l’occasione per verificare le opportunità che le tecnologie dei droni offrono in Puglia ai giovani talenti. Nel pomeriggio sono programmate altre dimostrazioni in volo con l’utilizzo di droni e il Drone air shiw finale con cento droni nel cielo di Bari. Alle attività della giornata di oggi hanno partecipato circa 300 studenti pugliesi che si sono cimentati anche in gare di volo con l’utilizzo di piccoli droni.