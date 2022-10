Taxi volanti (con i droni): nel piano Enac c'è anche un vertiporto in Puglia

Quattordici vertiporti in Italia di cui uno anche in Puglia, a Bari. Il provvedimento sui vertiporti, da cui decollano e atterrano i taxi volanti (in attesa che siano tecnologicamente pronti), è inserito nel Piano nazionale degli aeroporti di Enac (Ente nazionale aviazione civile). Il programma arriva al 2035, nei giorni scorsi il primo è stato inaugurato a Roma (Fiumicino) ma è pronta la mappa - diffusa da Corriere.it - per i prossimi anni.

La mappa dei vertiporti

Nel documento sono inserite sette piattaforme urbane ed aeroportuali a Milano, Roma, Torino, Venezia, Bari e Cortina. Altre sette per voli privati a Torino-Aeritalia, Alessandria, Como Idroscalo, Milano-Bresso, Roma-Urbe, Palermo-Boccadifalco. La mappa sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Cos'è un vertiporto?

Un vertiporto è un area progettata per decollo e atterraggio degli aeromobili Aam, cioè i droni che possono trasportare passeggeri. Rappresenta per i droni, quello che rappresenta per gli elicotteri un eliporto.