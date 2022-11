Lo spettacolo certo, con cento droni in volo al ritmo di musica nel cielo di Bari, ma c’è soprattutto la tecnologia dei velivoli senza pilota e dell’Urban air mobility (Uam), il 17 e 18 novembre, nell’area della Fiera del Levante per il Drones Beyond, organizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) con il Comune di Bari e il patrocinio della Regione Puglia e dell’Anci.

Il Drones Beyond 2022 è il più grande evento mai realizzato in Europa in un ambiente urbano per quantità e diversità delle operazioni e delle attività dimostrative che verranno svolte. Le dimostrazioni in volo o registrate permettono di verificare l’utilizzo dei droni in attività di monitoraggio di ingorghi stradali; consegna di merci con l’utilizzo di vari vettori tra cielo e terra; consegna di merci a domicilio; monitoraggio costiero per il controllo degli scarichi inquinanti; controllo ambientale con un drone a energia solare; mobilità interurbana con un drone ibrido-elettrico; lavoro aereo per l’installazione di antenne.

SISTEMA IBRIDO

Alcuni progetti collegati a dimostrazioni in volo sono stati sperimentati a Bari (monitoraggio del territorio per verificare la presenza di scarichi in mare e di assembramenti di pubblico in aree costiere) e tra Grottaglie e Manduria nel caso del trasporto di medicinali. Le iniziative finora condotte dal Dta si sono svolte in una dimensione sia extraurbana (l’aeroporto di Grottaglie) che urbana (la Casa delle tecnologie emergenti di Bari) con l’obiettivo di presentare le due aree in un sistema integrato per la sperimentazione delle nuove soluzioni dell’Advanced Air Mobility. Nel percorso di medio-lungo termine si lavorerà per sviluppare una infrastruttura unica tra Grottaglie e Bari senza escludere la possibilità di ottenere un collegamento tra i due nodi attraverso la creazione di una “autostrada” sperimentale per droni. Una trentina i partecipanti tra aziende leader del settore e centri di ricerca. Il Drones Beyond prevede una serie di panel di esperti e amministratori istituzionali. Al centro del dibattito, “Il futuro delle città e i nuovi bisogni di sviluppo e pianificazione alla luce delle nuove forme di mobilità”, con i rappresentanti delle municipalità di Norrkoping (Svezia), Ingolstadt (Germania) Saragozza (Spagna), Porto (Portogallo), e della metropoli di Gzm (area di Katowice). Città dove la tecnologia dei droni è all’avanguardia. Modelli per le città italiane rappresentate da Dario Nardella, sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, che illustrerà le prospettive europee della mobilità urbana del futuro, e Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, che parlerà invece delle prospettive italiane della mobilità urbana.