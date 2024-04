Corruzione e turbativa d'asta: processo per Elio Sannicandro. L'ex direttore generale di Asset ed ex commissario per l'emergenza idrogeologica, già interdetto dai pubblici uffici, è accusato di aver ricevuto una presunta tangente da un imprenditore.

Il processo - come scrive Repubblica - inizierà il prossimo 23 aprile. I pubblici ministero, Claudio pinto e Savina Toscani, hanno chiesto il rinvio a giudizio di 12 persone e due società. A loro carico le accuse - a vario titolo - di turbativa d'asta e corruzione.

A Sannicandro, ex dg Asset, stando alle carte, vegono contestate due imputazioni: corruzione per aver "ricevuto denaro in più occasioni", (60mila euro in tutto), dall’imprenditore di Lucera Antonio Di Carlo in cambio di agevolazione negli appalti. Quanto alla turbativa d'asta invece l'ex dg avrebbe indirizzato verso una ditta lucerina una gara da 1,4 milioni.