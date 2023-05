Caro affitti, protesta degli studenti e tende davanti alla Regione: «Siamo stanchi di attendere»

Continua la protesta degli studenti sul caro affitti. Questa mattina l'associazione "Cambiare rotta" ha manifestato con una tenda a Bari davanti al palazzo della presidenza della Regione Puglia. «Siamo stanchi di attendere - hanno detto gli studenti - lanciamo la costruzione di liste studentesche per l'assegnazione gratuita delle case agli studenti in tutte le città universitarie».

La protesta

Per gli universitari in protesta «mentre il governo perde tempo noi continuiamo a mobilitarci per imporre nell'agenda politica del paese l'urgenza di soluzioni strutturali sul tema abitativo». Gli studenti lamentano la mancanza strutturale di studentati pubblici e puntano il dito contro le speculazioni selvagge del libero mercato degli affitti.

Una mancanza che - secondo gli studenti - rappresenta «un'ipoteca sulla possibilità come giovani, studenti e non, di costruirci un futuro, dentro una condizione generale di precarietà». Una condizione generale di precarietà in cui il caroaffitti si intreccia al carovita, oltre a quelli della disoccupazione.