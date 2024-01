Puglia protagonista al Carnevale di Venezia: sfila anche la maschera tipica "l'omene cuerte" di Sammichele di Bari

Quest'anno Sammichele di Bari, che vanta uno dei storici Carnevali di Puglia, sarà rappresentata al Carnevale di Venezia con "l'omene curte", la maschera tipica che sfilerà a Venezia il 12 febbraio. E' stato annunciato questa mattina - 17 gennaio - durante la conferenza stampa che si è svolta in Regione Puglia per presentare l'edizione 2024 del Carnevale sammichelino. Sono intervenuti la consigliera delegata dal presidente della Regione Puglia alla Cultura, Grazia Di Bari, il sindaco di Sammichele Lorenzo Netti, la consigliera regionale Lucia Parchitelli, il presidente dell'Unione delle Pro Loco Rocco Lauciello e il direttore del dipartimento Cultura e Turismo della Regione, Aldo Patruno.

«Quest'anno - ha annunciato la delegata regionale alla Cultura, Grazia Di Bari - Sammichele sarà rappresentata al carnevale di Venezia con "l'omene curte" che è la maschera tipica.

Grazie a queste manifestazioni la Regione Puglia riesce a farsi conoscere anche fuori dai propri confini e come Regione siamo contenti di poter sostenere non solo il carnevale di Putignano ma anche quello di Sammichele che è comunque storico e che è gemellato con altre realtà fuori dalla Puglia».

Per il sindaco Lorenzo Netti «le novità di quest'anno stanno nel rinnovo di questa tradizione ultracentenaria. Da oggi in poi a Sammichele si avranno dei festeggiamenti importantissimi per questo carnevale storico, che ha avuto il riconoscimento del Ministero della Cultura oltre a quello della Regione Puglia». "Cuore Matto", "Sognando Carnevale", "Il Ciclone", "Il Girasole, "Il Festino di Sammichele", "L'Allegra Brigata" e "Chic Carnaval" sono i nomi dei Festini preparati dai vari organizzatori per questa edizione.

Gli eventi

Gli eventi del Carnevale Sammichelino, così come quelli organizzati dagli altri Carnevali Pugliesi Storici, hanno ottenuto il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, che anche quest’anno ha previsto una somma importante in bilancio per le manifestazioni dei Carnevali Storici.

Ricca l’offerta degli ospiti che visiteranno e animeranno gli appuntamenti previsti secondo il seguente calendario: il 27 gennaio Pierpaolo Pretelli, il 28 gennaio Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, il 3 febbraio Tony Esposito, il 4 febbraio Lucilla, per la gioia dei bambini e il 10 febbraio Roberto Farnesi.