Putignano si prepara al Carnevale: ecco i bozzetti dei sette carri allegorici

Anche se le sfilate dei carri allegorici saranno a febbraio prossimo, a Putignano già fervono i preparativi per il Carnevale, che quest'anno ha come tema il fantomatico ritrovamento della Farinelite N360. Selezionate tramite bando le sette associazioni cittadine (su dieci partecipanti) che si metteranno subito al lavoro per la realizzazione dei carri allegorici e che si contenderanno i premi che quest'anno tornano ad essere in denaro.